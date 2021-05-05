В Бурятии установят «Рекорд Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стартовала молодёжно-патриотическая акция по отжиманиям



В Бурятии с 5 по 9 мая включительно проходит молодёжно-патриотическая акция «Рекорд Победы 2021», посвящённая годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



- Акция проводится с 2012 года с целью почтения памяти ветеранов ВОВ, вовлечения молодёжи в массовые спортивные мероприятия, пропаганды здорового образа жизни и воспитания гражданственности и патриотизма в подростково-молодёжной среде республики. За указанный период акция стала одним из самых узнаваемых традиционных мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



К участию в акции приглашаются школьники, студенты, работающая молодёжь, а также всех, кто не равнодушен к спорту и разделяет важность Победы Советских войск в Великой Отечественной Войне. Ограничений по возрасту нет.



Инструкция проведения молодёжно-патриотической акции «Рекорд Победы»:

1. Выложить видеоотчёт с отжиманиями в Инстаграм или ВКонтакте.

2. Отметить активной ссылкой организаторов @workoutants.uu в Инстаграм, либо vk.com/recordpobedy_uu в ВКонтакте.

3. Указать хештег мероприятия #рекордпобеды03.

4. Обязательно указать количество отжиманий.



Во время акции участниками будет выполнено 27759 отжиманий – именно столько дней прошло с окончания Великой Отечественной войны.



Возрастное ограничение 0+

