В Бурятии установят «Рекорд Победы»

Стартовала молодёжно-патриотическая акция по отжиманиям
В Бурятии с 5 по 9 мая включительно проходит молодёжно-патриотическая акция «Рекорд Победы 2021», посвящённая годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- Акция проводится с 2012 года с целью почтения памяти ветеранов ВОВ, вовлечения молодёжи в массовые спортивные мероприятия, пропаганды здорового образа жизни и воспитания гражданственности и патриотизма в подростково-молодёжной среде республики. За указанный период акция стала одним из самых узнаваемых традиционных мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
К участию в акции приглашаются школьники, студенты, работающая молодёжь, а также всех, кто не равнодушен к спорту и разделяет важность Победы Советских войск в Великой Отечественной Войне. Ограничений по возрасту нет.
Инструкция проведения молодёжно-патриотической акции «Рекорд Победы»:
1. Выложить видеоотчёт с отжиманиями в Инстаграм или ВКонтакте.
2. Отметить активной ссылкой организаторов @workoutants.uu в Инстаграм, либо vk.com/recordpobedy_uu в ВКонтакте.
3. Указать хештег мероприятия #рекордпобеды03.
4. Обязательно указать количество отжиманий.
Во время акции участниками будет выполнено 27759 отжиманий – именно столько дней прошло с окончания Великой Отечественной войны.
Возрастное ограничение 0+
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Общество, Фото:
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