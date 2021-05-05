В Бурятии проведут ритуал «Лусад»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Подношение хозяевам воды состоится 6 мая в Иволгинском дацане



В Бурятии с наступлением весны ламы возобновляют проведение ритуалов Лусад – подношения нагам, хозяевам воды. 6 мая, в четверг, ритуал проведут ламы Иволгинского дацана. Сбор на Лусад состоится на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра, после окончания утреннего хурала.



Для посещения ритуала «луса тахиха» нужно принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы, а также печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо.



- Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранения проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» («луусын буудал»). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

