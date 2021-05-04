На площади Советов прошла репетиция показа инсталляции ко Дню Победы
3 мая в Улан-Удэ на площади Советов прошла настройка проверка праздничной проекции на тему Дня Победы. Напомним, что к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 6 светодиодных проекторов, установленных на крыше здания администрации города, создадут на стене здания Росгеологии единое, яркое и красивое изображение, посвящённое празднику. Данное оборудование было подарено Улан-Удэ федеральной подрядной организацией, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства.
В понедельник, 3 мая, инженеры из Москвы привезли изготовленные слайды и настроили вывод проекции на здание Росгеологии. Данная технология называется слайд-мэппингом и основана на работе гобо-проекторов или проекторов диапозитивов (слайдов). Принцип работы проектора для слайд-мэппинга легко понять на примере старых советских диапроекторов. Важно отметить, что при этом не засвечиваются окна, потому что световой поток, идущий в окна, специально вырезается во время настройки.
Ранее, в апреле, на крыше здания мэрии прошла настройка оборудования. Инженеры, прибывшие из Москвы, совместно с МБУ «Горсвет» создавали проекционную карту на плоскости стены здания Росгеологии.
В Улан-Удэ настроили гигантскую световую проекцию
Общество, Фото:
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