Победители разделят призовой фонд размером 300 тысяч рублей
3 мая в Бурятии стартовал конкурс исполнителей песен на бурятском языке в рамках международного фестиваля «Золотой голос Байкала». В конкурсе могут принять участие непрофессиональные и самодеятельные вокалисты старше 12 лет, ансамбли и группы.
Участник должен исполнить одну песню на бурятском языке а-капелла или с музыкальным сопровождением. Заявки принимаются до 3 июня включительно.
Три лауреата определяются решением жюри и оргкомитета фестиваля. Ещё два победителя определят посредством народного голосования, которое пройдёт с 3 июня по 7 июня. Список лауреатов будет опубликован 7 июня на официальном сайте театра «Байкал».
Пять победителей проходят подготовку к участию в фестивале «Золотой голос Байкала» на базе театра «Байкал» за счёт организаторов и генерального спонсора: консультации, мастер-классы, репетиции с вокалистами, хореографами, оркестром театра. Лауреаты представят Бурятию и станут участниками конкурсной программы международного фестиваля. Напомним, «Золотой голос Байкала» пройдёт в Улан-Удэ с 19 по 25 июля. Также победители будут рекомендованы к участию в XIV международном фестивале «Алтаргана2021».
Призовой фонд конкурса составляет 300000 рублей и распределяется следующим образом: гран-при размером 100000 рублей и четыре приза для лауреатов по 50000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба театра «Байкал».
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии стартовал отбор в финал конкурса «Золотой голос Байкала»
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