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Теннисисты Бурятии стали призёрами «Кубка Дружбы»

Теннисисты Бурятии стали призёрами «Кубка Дружбы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены республики одержали победу в абсолютном личном первенстве

В первые майские дни в Агинском прошёл XXI открытый турнир Агинского Бурятского округа по настольному теннису «Кубок Дружбы». В течение двух дней в поединках за теннисными столами сошлись более 160 сильнейших теннисистов из Бурятии, Якутии, Иркутской области, из районов Забайкальского края, города Читы и Агинского Бурятского округа.

Тройка «Будулан-1» в составе Евгения Елизарова, Дениса Шойжилова, Аюрзаны Менжикова завоевала кубок среди мужских команд. Среди женских команд лидировала команда «Забайкалка». Победную игру показали Анастасия Фомина Анастасия, Наталья Чиченева, Анастасия Беломестных.

В абсолютном личном первенстве победу одержали спортсмены из Бурятии. У женщин первенство выиграла Ольга Титова из Гусиноозёрска, у мужчин – Евгений Елизаров из Улан-Удэ.

Личное первенство среди женщин:

До 18 лет:
1. Дашидондокова Арина (г. Улан-Удэ);
2. Гармаева Дарису (г. Улан-Удэ);
3. Ербанова Юлия (г. Улан-Удэ).

До 40 лет:
1. Титова Ольга (г. Гусиноозёрск);
2. Беломестных Анастасия (г. Чита);
3. Чиченева Наталья (п. Орловский).

Старше 40 лет:
1. Белокрылова Светлана (г. Чита);
2. Коротыгина Елена (г. Чита);
3. Савельева Оксана (г. Нерюнгри).

Абсолютное первенство:
1. Титова Ольга (г. Гусиноозёрск);
2. Чиченева Наталья (п. Орловский).

Личное первенство среди мужчин:

До 18 лет:
1. Менжиков Аюрзана (г. Улан-Удэ);
2. Антонов Максим (г. Улан-Удэ);
3. Дашиев Тимур (г. Улан-Удэ).

До 40 лет:
1. Аюров Дондок (п. Агинское);
2. Елизаров Евгений (г. Улан-Удэ);
3. Дармаев Алдар (г. Улан-Удэ).

Старше 40 лет:
1. Дамдинов Баясхалан (п. Агинское);
2. Песков Владимир (г. Улан-Удэ);
3. Колмаков Андрей (г. Нерюнгри).

Абсолютное первенство:
1. Елизаров Евгений (г. Улан-Удэ);
2. Аюров Дондок (п. Агинское).

Командное первенство среди женских команд:
I место – команда «Забайкалка» (Фомина Анастасия, Чиченева Наталья, Беломестных Анастасия);
II место – команда «Гусиноозёрск» (Титова Ольга, Ринчинова Алтана, Яковенко Екатерина, Цыденова Сойжина);
III место – команда «Локомотив» (Швец Ирина, Белокрылова Светлана, Пушкарева Марина).

Командное первенство среди мужских команд:
I место – команда «Будулан-1» ( Елизаров Евгений, Шойжилов Денис, Менжиков Аюрзана);
II место – команда «Агинское» (Аюров Дондок, Дамдинов Батор, Даржаин Цырен);
III место – команда «Улан-Удэ» (Алексеев Иннокентий, Дашиев Тимур, Цыбиков Жаргал, Борисов Батор).

На параде открытия также отметили успехи воспитанника агинской теннисной школы Батора Дамдинова, выполнившего норматив мастера спорта России по настольному теннису на всероссийском турнире «Кубок Люмара». Он и его тренер Баясхалан Дамдинов награждены благодарственным письмом администрации Агинского Бурятского округа, сообщает пресс-служба администрации.
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