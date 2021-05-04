В Усть-Ордынском округе открылась масштабная аллея Славы

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Комплекс посвящён защитникам Отечества и труженикам тыла



В селе Баяндай Иркутской области открылась самая масштабная аллея Славы Усть-Ордынского Бурятского округа. Аллея Славы представляет собой единую композицию архитектурных и скульптурных сооружений, посвящённых участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, воинам-интернационалистам и участникам локальных войн.



Центральную часть территории занимает двенадцатиметровый мемориальный комплекс с Вечным огнём и барельефами, символизирующими войну и тыл многонационального народа Баяндаевского района. Проект разработал скульптор Павел Михайлов. Комплекс изготовлен из металла, бетона и синтетических материалов. Составной частью мемориального комплекса стали также бюст Героя Советского Союза Владимира Борсоева, артиллерийское орудие 76 калибра и советский грузовой автомобиль ГАЗ-68 времен Великой Отечественной войны.



– В настоящее время аллея Славы в селе Баяндай – самое крупное мемориальное сооружение в Усть-Ордынском Бурятском округе… Выделенные два миллиона рублей из средств областного бюджета позволили получить основную финансовую возможность для реализации проекта. Сегодня во всех муниципальных образованиях округа идет подготовка ко Дню Победы, ремонтируются все обелиски и памятники, а 7 мая откроется новый мемориальный комплекс и в поселке Бохан, – рассказал руководитель администрации округа Анатолий Прокопьев.



По словам мэра Баяндаевского района Анатолия Табинаева, жители района, потомки героев также подключились к сбору средств. Установлены бюсты Героя Социалистического труда Ильи Дорохова и генерал-майора Сергея Иванова, 12 мемориальных плит кавалеров орденов Отечественной войны, Ленина, Трудового Красного Знамени и других орденов. Пока установлены только мемориальные плиты с именами участников Великой Отечественной войны из села Баяндай. В будущем будут сделаны плиты с именами всех участников войны из Баяндаевского района.



Строительство комплекса началось в апреле прошлого года. Многие работы велись методом народной стройки. Жители села также высадили деревья, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

