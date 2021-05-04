Боксёр из Бурятии стал призёром молодёжного чемпионата России

Радна Цыбиков выиграл «серебро» в весовой категории до 60 кг



В воскресенье, 2 мая, в Серпухове завершился чемпионат России по боксу среди юниоров в возрасте 19-22 лет. Соревнования у мужчин проходили в десяти весовых категориях. В турнире участвовали более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны.



Спортсмен из Бурятии Радна Цыбиков в весовой категории до 60 кг стал серебряным призёром чемпионата России. В финале бурятский боксёр уступил Константину Опольскому из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Напомним, что призовой фонд чемпионата составил 17,5 млн рублей. Спортсмены, занявшие вторые места, получили по 250 тысяч рублей. Победители стали обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

