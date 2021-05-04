 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 мая

03 мая

Популярное

Боксёр из Бурятии стал призёром молодёжного чемпионата России

Боксёр из Бурятии стал призёром молодёжного чемпионата России
Общество, 
Радна Цыбиков выиграл «серебро» в весовой категории до 60 кг

В воскресенье, 2 мая, в Серпухове завершился чемпионат России по боксу среди юниоров в возрасте 19-22 лет. Соревнования у мужчин проходили в десяти весовых категориях. В турнире участвовали более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны.

Спортсмен из Бурятии Радна Цыбиков в весовой категории до 60 кг стал серебряным призёром чемпионата России. В финале бурятский боксёр уступил Константину Опольскому из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Напомним, что призовой фонд чемпионата составил 17,5 млн рублей. Спортсмены, занявшие вторые места, получили по 250 тысяч рублей. Победители стали обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.
бокс Бурятия спорт чемпионат России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Усть-Ордынском округе открылась масштабная аллея Славы
В Усть-Ордынском округе открылась масштабная аллея Славы
Общество, 04.05.2021
Комплекс посвящён защитникам Отечества и труженикам тыла
Боксёр из Бурятии стал призёром молодёжного чемпионата России
Боксёр из Бурятии стал призёром молодёжного чемпионата России
Общество, 04.05.2021
Радна Цыбиков выиграл «серебро» в весовой категории до 60 кг
Тайбоксёры Бурятии завоевали медали чемпионата России
Тайбоксёры Бурятии завоевали медали чемпионата России
Общество, 04.05.2021
У женщин в весовой категории 60 кг победила Кристина Новокрещённых
В Улан-Удэ днём до +12 градусов
В Улан-Удэ днём до +12 градусов
Общество, 04.05.2021
Днём по республике преимущественно без осадков
В Бурятии туристы попали под лавину
В Бурятии туристы попали под лавину
Общество, 03.05.2021
Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом
Усольчанин перевёл мошеннику 145 тысяч
Усольчанин перевёл мошеннику 145 тысяч
Общество, 03.05.2021
Мужчина хотел купить мотоцикл с помощью сайта объявлений

«Хорошо тряхнуло»: До Бурятии докатилось монгольское землетрясение
«Хорошо тряхнуло»: До Бурятии докатилось монгольское землетрясение
Общество, 03.05.2021
Произошёл афтершок на территории Монголии с магнитудой 5,3
В Улан-Удэ выбрали «Миссис Бурятия»
В Улан-Удэ выбрали «Миссис Бурятия»
Общество, 03.05.2021
В финале участвовали 30 жительниц республики
Солистка театра «Байкал» презентовала клип на известную песню
Солистка театра «Байкал» презентовала клип на известную песню
Общество, 03.05.2021
Сюжет клипа основывается на старинной традиции бурят

В Улан-Удэ прошла премьера спектакля «Кое-что про йогу»
В Улан-Удэ прошла премьера спектакля «Кое-что про йогу»
Общество, 03.05.2021
Автор затрагивает темы лицемерия корпораций, набившей оскомину корпоративной этики, рабочего выгорания, фем- и ЗОЖ-трендов

В Бурятии прояснили ситуацию со строительством у федеральной трассы
В Бурятии прояснили ситуацию со строительством у федеральной трассы
Общество, 03.05.2021
Это оказалась не мусорная площадка, как предполагали жители Нурселения
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь из Иерусалима
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь из Иерусалима
Общество, 03.05.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Бурятская артистка посвятила новый клип своим родителям
Бурятская артистка посвятила новый клип своим родителям
Общество, 03.05.2021
Пользователи отмечают, что песня получилась душевной
В Бурятии пожарные вытащили из горящего дома мужчину
В Бурятии пожарные вытащили из горящего дома мужчину
Общество, 03.05.2021
Пострадавший с ожогами госпитализирован в больницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^