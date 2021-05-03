Мужчина хотел купить мотоцикл с помощью сайта объявлений
В Усолье-Сибирском сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 39-летний мужчина. Последний рассказал, что на специальном сайте объявлений нашёл объявление о продаже мотоцикла «Сузуки». Потенциальный покупатель тут же связался с автором объявления. Далее переписка происходила в мессенджере. Для убедительности псевдовладелец мототранспорта отправил усольчанину видео с описанием товара и паспортные данные, как впоследствии установлено - фальшивые.
В процессе переговоров мужчины договорились о полной предоплате в 145 тысяч рублей, которые покупатель должен перечислить лжепродавцу, тот даже якобы сделал скидку - пять тысяч рублей. Потерпевший перевёл всю сумму на указанные реквизиты и стал ожидать отправки мотоцикла.
Не дождавшись ответа от «продавца», усольчанин позвонил в транспортную компанию и услышал, что на его имя товар никем не был отправлен. Связаться с «хозяином мотоцикла» 39-летнему мужчине не удалось, телефон был недоступен. Объявление с сайта удалено.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанин перевёл мошеннику 145 тысяч
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