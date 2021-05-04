В Улан-Удэ днём до +12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 мая по республике: ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +2,-3, местами до -10, днём +8, +13, местами по юго-западу и югу до +20.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью около 0, днём +10, +12.

