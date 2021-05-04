Днём по республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 мая по республике: ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +2,-3, местами до -10, днём +8, +13, местами по юго-западу и югу до +20.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью около 0, днём +10, +12.
В Улан-Удэ днём до +12 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 04.05.2021
Днём по республике преимущественно без осадков
Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом
Мужчина хотел купить мотоцикл с помощью сайта объявлений
Произошёл афтершок на территории Монголии с магнитудой 5,3
В финале участвовали 30 жительниц республики
Сюжет клипа основывается на старинной традиции бурят
Мероприятие проходило в театре
Автор затрагивает темы лицемерия корпораций, набившей оскомину корпоративной этики, рабочего выгорания, фем- и ЗОЖ-трендов
Это оказалась не мусорная площадка, как предполагали жители Нурселения
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Пользователи отмечают, что песня получилась душевной
Пострадавший с ожогами госпитализирован в больницу
Прошла противопожарная акция «Останови огонь!»
Два человека скончались от COVID-19
Местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с