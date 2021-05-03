Солистка театра «Байкал» презентовала клип на известную песню









Главными героинями клипа стали актрисы Бурятского драматического театра. Юную девушку сыграла Арюна Цыденова, ее маму - Народная артистка России Марта Зориктуева.



- Для меня это первый опыт. Я очень горда, что я имела дело с вами! Эту песню я знаю с самого детства, и она, уже тогда, для меня была самой великой бурятской песней. Спасибо Гэрэлме и театру «Байкал» за предоставленную возможность, - поделилась Арюна Цыденова.



Над съёмками клипа работала команда из коллег солистки. Автором идеи и сценария стала сама Гэрэлма, режиссёром клипа - сценарист театра «Байкал» Жаргал Бадмаев, оператор постановщик и режиссёр монтажа Гэсэр Раднаев.



«Бывает такое, что песня обижается. Я долго думала снять клип на эту песню, но как-то не получалось. И тут, в один момент, Гэсэр предложил мне осуществить задуманное - это и было для меня неким толчком» - рассказала Гэрэлма.







Презентация клипа «Бэе бэеэ гамная» состоялась в первый день весны, на творческом вечере Гэрэлмы Жалсановой. Одна из самых пронзительных и душещипательных бурятских песен в репертуаре исполнительницы уже более 20 лет. Написанная Дамбой Жалсараевым и Анатолием Андреевым в 1982 году, эта песня известна каждому жителю Бурятии. Она призывает беречь друг к друга, быть более внимательным к своим близким.- Сюжет клипа основывается на старинной традиции бурят – если в семье слишком много детей или девушка родила слишком юной, ребёнка отдавали в семью близких или дальних родственников, которые не могли иметь детей или имели возможность воспитания, - отмечают в театре «Байкал».По сюжету юная девушка рожает ребёнка и лишается его по воле матери, которая отдаёт малышку другой семье. Девушка в отчаянии, но не может перечить властной матери. Проходит несколько лет, девушка частенько тайком навещает маленькую дочь и всё так же тоскует по ней. Однажды пожилая мать вдруг осознает допущенную ошибку и страдания дочери. Девушка решается выкрасть дочку. Семья воссоединяется. Приёмные мама и папа, видя счастливых мать и дитя, решают оставить их.