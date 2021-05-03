В Улан-Удэ прошла премьера спектакля «Кое-что про йогу»





1 и 2 мая в Русском драматическом театре имени Бестужева прошла премьера комедии «Кое-что про йогу» (16+) по пьесе современного американского драматурга Дипики Гуха в переводе и адаптации Марии Огневой. Над постановкой работал режиссёр из Санкт-Петербурга Олег Христолюбский, а также художник-постановщик Павел Оглуздин, художник по костюмам Александра Демидова, саунд-дизайнер Анастасия Насонкина и художник по свету Дмитрий Зименко.Дипика Гуха написала смешную и актуальную комедию про американскую компанию, которая занимается пошивом одежды для занятий йоги. Главные герои – генеральный директор Джоанна, сильная и независимая женщина, и её подчиненные Фред и Радж – пытаются вывести фирму в лидеры продаж. Однако выясняется, что новые штаны для йоги, излучающие радость, шьют малолетние индийские рабочие. Репутация «Джоджомон» катастрофически подорвана, и чтобы вернуть доверие покупателей, нужен настоящий гуру...Перевод и адаптацию текста осуществила Мария Огнева, молодой российский драматург.– Всё ещё считаю, что таких комедий – не про любовников в шкафу, а про современные реалии – должно быть больше, очень рада, что Олег выбрал для постановки «Йогу». Надеюсь, что это только начало «пожара» этой пьесы – она классная, смешная, актуальная, там шикарная главная женская роль 35-45+ и несколько ярких мужских, в общем она этого достойна! – в социальных сетях Мария Огнева поздравила театр с премьерой.Это действительно невероятно актуальная и очень смешная история про мир, в котором можно всё или почти всё купить. Не исключением стали истина, совесть и духовность. Здесь автор затрагивает темы лицемерия корпораций, продвигающих ценности, которые они не разделяют, набившей оскомину корпоративной этики, рабочего выгорания, фем- и ЗОЖ-трендов. А ещё свободы, равноправия и поиска собственной идентичности. Это остроумная комедия про современное общество и место духовного в нём.– Спектакль будет интересен широкой аудитории, так как это комедия. Он понравится тем, кто любит легкие истории без морального давления и назидательности, но которые при этом имеют под собой большой смысл. Здесь много шуток, понятных жителям мегаполисов, – говорит актёр Аюр Доржиев, исполнивший роль Раджа.Для народного артиста Бурятии Сергея Васильева и Анастасии Турушевой спектакль «Кое-что про йогу» стал проверкой на профессионализм, потому что им пришлось на ходу перевоплощаться в самых разных героев: от владельца компании до гуру или от инстаграм-блогера до индийской бабушки.– У меня в спектакле пять героинь, и необходимо было быстро переключаться из роли в роль. В этом плане было интересно себя проверить. Иногда один образ полностью «обжить» не всегда получается, а тут несколько. Поэтому я благодарна режиссёру за этот любопытный опыт, – рассказала Анастасия Турушева. – Я бы хотела, чтобы зрители после спектакля вышли и увидели мир вокруг, чтобы они почаще отрывались от своих телефонов, отходили от компьютеров и проводили время со своими друзьями, родными, гуляли, нежились на солнышке и любовались природой, чтобы жили по-настоящему, а не только работали.Новый спектакль стал вызовом и для технических служб театра, так как актеры одновременно работали на нескольких площадках и общались между собой по видеосвязи. Так, за кулисами была выстроена студия, эфир из которой транслировался по скайпу на порталы в зале. И зрители могли видеть героев на сцене, а также наблюдать за актерами, находящимися в это время за кулисами.Зрители тепло приняли спектакль и оставляли отзывы в социальных сетях.«Поздравляю театр с успешной премьерой! Очень рекомендую к просмотру спектакль, он наполнен актуальными темами и при этом не оставляет неприятного осадка после их осмысления, воспринимается тепло и душевно»«Спасибо театру за спектакль! Легкий, смешной, остроумный, сюжет динамично закручивался, а развязка заставила зал хохотать в голос. И что примечательно, это не пошлая комедия, а по-настоящему умная и с хорошим посылом: мы посвящаем себя только работе, а жизнь проходит. И ведь главное в ней – не деньги, а близкие люди».