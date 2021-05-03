Это оказалась не мусорная площадка, как предполагали жители Нурселения
В Нурселении Иволгинского района Бурятии на федеральной трассе «Байкал» будет построен надземный пешеходный переход, а не мусорка, как предложил на днях депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Как сообщал «Байкал-Daily», Намсараев побывал на месте, снял огороженную площадку и обрушился с критикой, посчитав, что у трассы строят площадку для мусорных баков. Ситуацию, в свою очередь, прояснили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
- Для безопасного и бесперебойного движения пешеходов и автотранспорта на 456 км трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита планируется строительство нового модульного надземного пешеходного перехода, - сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Выяснилось, что в настоящий момент на данном участке автодороги ведутся работы по устройству временной стройплощадки.
В Бурятии прояснили ситуацию со строительством у федеральной трассы
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