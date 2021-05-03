В Бурятии пожарные вытащили из горящего дома мужчину

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пострадавший с ожогами госпитализирован в больницу



В ночь с 2 на 3 мая в селе Мухоршибирь произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия пожарных полностью горела веранда и дом изнутри. Начальник караула Иван Матвеев и пожарный Андрей Федотов через окно эвакуировали человека из горящего дома. Местные жители помогали спасти мужчину. Поскольку пострадавший был без сознания, Иван Матвеев провел реанимационные действия, и мужчина задышал.



Открытое горение было ликвидировано спустя 28 минут после начала тушения. В результате пожара дом выгорел изнутри, пристроенная веранда уничтожена огнём полностью. Пострадавший с ожогами госпитализирован в больницу.



Предположительной причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



