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В центре Улан-Удэ гулял «медведь»

В центре Улан-Удэ гулял «медведь»
Общество,  Фото:республиканское агентство лесного хозяйства
Прошла противопожарная акция «Останови огонь!»

На центральной улице города - Арбате, лесники и сотрудники Улан-Удэнского авиаотделения провели противопожарную акцию «Останови огонь!». Специалисты в ярких футболках и костюме медведя напомнили жителям республики о действии особого противопожарного режима, а также рассказали о правилах пожарной безопасности.



- Сколько раз молодёжи говорю - не жгите траву. От пала может пострадать не только лес, но и его обитатели! Спасибо, что проводите такую акцию и напоминаете людям, что огню не место в лесу, - поделился Александр, житель Улан-Удэ.

Лесной житель рассказал детям о правилах поведения в лесу, а затем вместе с пожарными-десантниками научил ребят пользоваться ранцевым лесным огнетушителем. Дети смогли почувствоваться себя настоящими лесниками и потушить «лесные пожары», в роли которых были красные воздушные шары. Некоторые ребята даже расспросили специалистов о профессии и решили во взрослой жизни стать защитниками леса.

- Ребята сначала стеснялись подходить к нам, а потом один за другим подбегали, чтобы пострелять из ранцевого лесного огнетушителя. Конечно, больше всего детей привлекал наш мишка-помощник, все хотели сделать с ним фото и даже голубь не остался равнодушен, - рассказал десантник-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Роман Шпак.

За успешную ликвидацию «пожаров» юных защитников ждали ценные призы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 
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