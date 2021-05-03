В Бурятии коронавирус выявили ещё у 27 человек



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 3 мая зарегистрировано 37 251 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (19 857) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявили 27 новых больных коронавирусом.



Из новых случаев COVID-19: 19 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 850 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 186 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 35960 человек, в том числе за сутки 10.



В стационарах республики получают лечение 295 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 164. В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65 – 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 11.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 374 койки: занято – 295, свободно – 79 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.



Амбулаторное лечение проходят 142 пациента с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 854 человек, в том числе за сутки 2.





