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В Бурятии сегодня ветреная прохладная погода

В Бурятии сегодня ветреная прохладная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 мая, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

По республике ветреная, прохладная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах до 17-22 м/с.

Температура днём +7,+12, местами +1,+6.

В Улан-Удэ возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 9-14, утром и днём порывы до 15-19 м/с. Температура днём +8,+10.

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