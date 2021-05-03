В Бурятии сегодня ветреная прохладная погода

Местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 мая, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
По республике ветреная, прохладная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах до 17-22 м/с.
Температура днём +7,+12, местами +1,+6.
В Улан-Удэ возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 9-14, утром и днём порывы до 15-19 м/с. Температура днём +8,+10.
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