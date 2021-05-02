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В пригороде Улан-Удэ вид возле федеральной трассы «украсит» мусорка

В пригороде Улан-Удэ вид возле федеральной трассы «украсит» мусорка
Общество,  Фото:страница Намсарая Намсараева
Жители Нурселения возмущены новым объектом прямо у трассы

В улусе Нурселение Иволгинского района Бурятии приступили к строительству, предположительно, площадки для мусорных контейнеров. Ограждение уже практически готово. Новый объект появился возле пешеходной дорожки и у федеральной трассы. Так что с трассы будет открываться вид прямо на немаленькую мусорку.

Внимание на эту проблему обратил телекорреспондент, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев.

- Что за чудо-юдо появилось на федеральной трассе. Это, вероятно мусорная площадка. Вот так и будем гордиться Бурятией! – написал на своей странице Намсараев.


Он побывал на месте, поделившись видео с пользователями. На кадрах видно, что строители установили ограждение неровно. «Даже столбы криво поставлены!» - возмутился депутат. Но самое большое возмущение у него вызвало место, которое выбрали для мусорных баков – на всеобщем обозрении и прямо у трассы «Байкал».

- Улус Нурселение, квартал Восточный, 3а, появилось такое интересное сооружение. На федеральной трассе. Здесь, видимо, будет мусорная площадка. Это, видимо, для обозрения всех гостей республики и всех мимо проезжающих, - саркастически прокомментировал Намсарай Намсараев.



По его словам, «возмущению жителей Нурселения нет предела». Намсараев обратился к руководству Иволгинского района со словами: «Зачем возле федеральной трассы, зачем? В Нурселении мусор и так вывозится нормально. Для чего вы это делаете?»

В комментариях пользователи согласились с ним. «Непонятно, а для чего, рядом трасса, пешеходная дорожка, место не могли, что ли», «Рядом трасса, которая направлена в сторону Иволгинского дацана (буддийский центр России), да и трасса в сторону с Монголией, и все проезжающие пусть любуются свалкой», - пишут жители Бурятии. 


мусор федеральная трасса
 
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