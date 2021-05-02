В Бурятии размыло дорогу со снятым асфальтом

В Бурятии участок автодороги Тарбагатай – Пестерево, где сняли асфальт для дальнейшего ремонта, размыло после дождя. Дорога превратилась в месиво, где застрял не один автомобиль.
- Машины застряли. На участке трассы Тарбагатай – Пестерево сняли часть асфальта. Вчера из-за дождя дорогу развело. Сегодня выпал снег и уже тает, а поедут много машин на кладбища, к родным. Дорога превратится в кашу, это 100%. Маленькие машины точно не проедут, - предупредили в паблике ves_ulan_ude.
В минтрансе Бурятии подтвердили, что асфальт, действительно, сняли для ремонтных работ. Подрядчик – ООО «Нардеван-строй».
- В настоящее время дорога фрезеруется от грязи. Работают 6 единиц техники: грейдер, экскаватор, 4 самосвала, - сообщил представитель подрядчика.
Сейчас движение по дороге открыто.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях стало известно о том, что девятикилометровый отрезок дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита «убили» грузовики.