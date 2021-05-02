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Чемпионка Европы Стальвира Оршуш вернулась в Улан-Удэ

Чемпионка Европы Стальвира Оршуш вернулась в Улан-Удэ
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Очередная цель бурятской борицы – домашний чемпионат России

Бурятская борица Стальвира Оршуш сегодня утром, 2 мая, прилетела в Улан-Удэ после чемпионата Европы, где взяла золото В аэропорту её встречала большая толпа болельщиков, одноклубников и любителей вольной борьбы.

В ходе интервью Стальвира заявила, что будет выступать на предстоящем домашнем предолимпийском чемпионате страны в привычной для себя весовой категории 53 кг. Спортсменка заверила, что сделает всё, чтобы увеличить свои шансы для участия на Олимпийских играх в Токио, сообщили в минспорта Бурятии. 

Чемпионат России по вольной борьбе среди женщин пройдёт в Улан-Удэ в ФСК с 11 по 12 мая.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Стальвира Оршуш завоевала золото чемпионата Европы, прошедшего в Варшаве. В финале она оказалась сильнее польской спортсменки Роксаны Засина, которую активно поддерживали трибуны.

Ещё одна россиянка Вероника Чумикова, представляющую Бурятию и Чувашию, завоевала серебро. Евгения Захарченко, которая также выступает за эти два региона, выиграла бронзу.

Для Стальвиры Оршуш это золото чемпионата Европы стало третьим в карьере. До этого она становилась чемпионкой в 2018 и 2019 годах. В 2020-м Стальвира взяла бронзу чемпионата Европы. В конце 2020 года Стальвира получила звание заслуженного мастера спорта.

спорт вольная борьба чемпионат Европы
 
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