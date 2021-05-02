Очередная цель бурятской борицы – домашний чемпионат России
Бурятская борица Стальвира Оршуш сегодня утром, 2 мая, прилетела в Улан-Удэ после чемпионата Европы, где взяла золото В аэропорту её встречала большая толпа болельщиков, одноклубников и любителей вольной борьбы.
В ходе интервью Стальвира заявила, что будет выступать на предстоящем домашнем предолимпийском чемпионате страны в привычной для себя весовой категории 53 кг. Спортсменка заверила, что сделает всё, чтобы увеличить свои шансы для участия на Олимпийских играх в Токио, сообщили в минспорта Бурятии.
Чемпионат России по вольной борьбе среди женщин пройдёт в Улан-Удэ в ФСК с 11 по 12 мая.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Стальвира Оршуш завоевала золото чемпионата Европы, прошедшего в Варшаве. В финале она оказалась сильнее польской спортсменки Роксаны Засина, которую активно поддерживали трибуны.
Ещё одна россиянка Вероника Чумикова, представляющую Бурятию и Чувашию, завоевала серебро. Евгения Захарченко, которая также выступает за эти два региона, выиграла бронзу.
Для Стальвиры Оршуш это золото чемпионата Европы стало третьим в карьере. До этого она становилась чемпионкой в 2018 и 2019 годах. В 2020-м Стальвира взяла бронзу чемпионата Европы. В конце 2020 года Стальвира получила звание заслуженного мастера спорта.
Чемпионка Европы Стальвира Оршуш вернулась в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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