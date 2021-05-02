Республика в числе «самых «зелёных» регионов» в рейтинге развития возобновляемых источников энергии
28 апреля в Москве Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) представила результаты первого комплексного инвестиционного рейтинга в области возобновляемых источников энергии по итогам 2020 года.
Эксперты Ассоциации проанализировали развитие «зелёной» энергетики в 66 регионах страны 1 и 2 зон оптового рынка электроэнергии и мощности. Данные для анализа были получены из открытых источников, официальных документов, а также из ответов на запросы АРВЭ в адрес представителей регионов и различных организаций.
Из 66 регионов, участвующих в рейтинге, Бурятия заняла:
5-е место по доле возобновляемой энергетики в балансе мощности,
4-е место – среди регионов с самым большим установленным и целевым объемом объектов солнечной генерации,
26-е место в общем рейтинге развития возобновляемой энергетики.
Как сообщал «Байкал-Dailу», месяц назад, 31 марта, открыли самую крупнейшую солнечную электростанцию в республике – Торейскую, которая стала шестой по счету. Её мощность - 45 МВт. Прогнозируемый объём выработки электроэнергии - 60 млн кВт*ч в год, что позволит сэкономить 90 тысяч тонн угля, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 30,5 тыс. тонн.
- Кроме того, у нас уже запущены солнечные электростанции в Бичурском, Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах», – подчеркнул министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Бурятия вошла в топ-5 регионов по «зелёной» энергетике
Общество, Фото:
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