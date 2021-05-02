В Бурятии ожидаются дожди и снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Неустойчивая погода будет стоять минимум два дня



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая произошло смещение циклона с запада. Это вызвало неустойчивую, с осадками, погоду. Она сохранится как минимум два дня.



Синоптики передают, что в республике 2-3 мая неустойчивая ветреная погода с порывами до 21 м/с. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега.



Сотрудники МЧС напоминают, что в республике действует особый противопожарный режим. Нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, запрещено использование открытого огня. В любую секунду одна искра от костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, особенно в ветреную погоду, может повлечь за собой крупный пожар.

