Неустойчивая погода будет стоять минимум два дня
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая произошло смещение циклона с запада. Это вызвало неустойчивую, с осадками, погоду. Она сохранится как минимум два дня.
Синоптики передают, что в республике 2-3 мая неустойчивая ветреная погода с порывами до 21 м/с. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега.
Сотрудники МЧС напоминают, что в республике действует особый противопожарный режим. Нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, запрещено использование открытого огня. В любую секунду одна искра от костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, особенно в ветреную погоду, может повлечь за собой крупный пожар.
В Бурятии ожидаются дожди и снег
Общество, Фото:
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