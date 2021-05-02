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В Бурятии выбрали лучшего «опера»

В Бурятии выбрали лучшего «опера»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
За звание лучшего боролись 13 полицейских

В Бурятии выбрали лучшего сотрудника уголовного розыска. За звание боролись 13 полицейских из Улан-Удэ и районов республики, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Оперативники показали навыки оказания медицинской помощи, владения боевыми приемами борьбы, продемонстрировали физическую подготовленность. Также они соревновались в технико-криминалистической, специальной и огневой дисциплинах (сборке-разборке пистолета Макарова и меткости стрельбы).

По результатам конкурса победу одержал начальник отдела организации розыскной работы управления уголовного розыска МВД по Бурятии майор полиции Евгений Финогин. Второе место занял оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району лейтенант полиции Иван Кучумов. Третьим стал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Бурятии капитан полиции Александр Гинеев.

Победитель конкурса примет участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска. Конкурс пройдёт с 21 по 25 июня в Омске, в академии МВД.

Отметим, майор полиции Евгений Финогин стал трёхкратным победителем республиканского конкурса.

Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Бурятии определили лучшего полицейского 2020 года. Им стала Инна Лодоева, заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления МВД. Она занимается уголовными делами, связанными с обманутыми дольщиками.

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