Женская борьба начала развиваться в Бурятии в 1990 году
В улан-удэнском ресторане состоялась встреча бывших членов команды Бурятии по женской борьбе. В Центре спортивной подготовки Бурятии отметили, что это «золотая команда республики».
- С 1990 года вольная борьба среди женщин начала своё развитие в нашей республике. За 30 лет многие наши спортсменки становились неоднократно победителями всевозможных турниров от всероссийского до международного уровней. Особое место в списке сборной занимает наша уважаемая Любовь Волосова - заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Эти прекрасные девушки прославляли нашу республику и Россию! Вчера они вновь встретились, - поделились в Центре спортивной подготовки Бурятии.
На встрече присутствовали:
Дарима Санжеева – мастер спорта международного класса,
Екатерина Ефимова – мастер спорта международного класса,
Жаргалма Цыремпилова (Цыренова) - мастер спорта международного класса,
Юлия Бумбошкина - мастер спорта международного класса,
Любовь Усольцева (Кузьмина) – мастер спорта России,
Галина Хисматулина (Долженко) – мастер спорта России,
Марина Ойдопова - мастер спорта России,
Екатерина Дарханова - мастер спорта России,
Жаргалма Уладаева (Жамбалова) – мастер спорта России,
Анна Менжурова (Балдан-Цыренова) - мастер спорта России,
Юлия Бороева – победитель и призёр первенств России.
Как сообщал «Байкал-Daily», бронзовый призёр Олимпиады Любовь Волосова связала свою жизнь с отрядом ОМОН «Кречет».
В Улан-Удэ встретилась «золотая команда» бывших бориц
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