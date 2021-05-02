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В Улан-Удэ встретилась «золотая команда» бывших бориц

В Улан-Удэ встретилась «золотая команда» бывших бориц
Общество,  Фото:csp_03
Женская борьба начала развиваться в Бурятии в 1990 году

В улан-удэнском ресторане состоялась встреча бывших членов команды Бурятии по женской борьбе. В Центре спортивной подготовки Бурятии отметили, что это «золотая команда республики».

- С 1990 года вольная борьба среди женщин начала своё развитие в нашей республике. За 30 лет многие наши спортсменки становились неоднократно победителями всевозможных турниров от всероссийского до международного уровней. Особое место в списке сборной занимает наша уважаемая Любовь Волосова - заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Эти прекрасные девушки прославляли нашу республику и Россию! Вчера они вновь встретились, - поделились в Центре спортивной подготовки Бурятии.

На встрече присутствовали:

Дарима Санжеева – мастер спорта международного класса,

Екатерина Ефимова – мастер спорта международного класса,

Жаргалма Цыремпилова (Цыренова) - мастер спорта международного класса,

Юлия Бумбошкина - мастер спорта международного класса,

Любовь Усольцева (Кузьмина) – мастер спорта России,

Галина Хисматулина (Долженко) – мастер спорта России,

Марина Ойдопова - мастер спорта России,

Екатерина Дарханова - мастер спорта России,

Жаргалма Уладаева (Жамбалова) – мастер спорта России,

Анна Менжурова (Балдан-Цыренова) - мастер спорта России,

Юлия Бороева – победитель и призёр первенств России.

Как сообщал «Байкал-Daily», бронзовый призёр Олимпиады Любовь Волосова связала свою жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
спорт вольная борьба
 
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