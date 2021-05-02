В Иркутске построят студенческий кампус на 10,5 тысяч человек

Проект обсудили губернатор и министр науки и высшего образования



В Иркутске решено построить межвузовский кампус, где будут жить более 10 тысяч студентов. Об этом сообщил в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



- С министром науки и высшего образования РФ Валерием Николаевичем Фальковым обсудили строительство межвузовского кампуса. Это поручение Президента. До 2030 года по всей стране должны быть капитально отремонтированы общежития федеральных вузов и построены новые. В Иркутске хотим создать кампус на 10,5 тысяч человек, - написал Кобзев.



Первая очередь строительства будет рассчитана на 4,5 тысячи человек. Вторая - на 6 тысяч.



- Рассчитываем, что возвести кампус получится в рамках федерального концессионного соглашения, - отметил губернатор Иркутской области.



Министр науки и высшего образования России приедет в Иркутске в начале июня. Во время его визита будут обсуждены детали проекта.



- Также проговорим дальнейшие действия по созданию мирового научного центра «Байкал», - отметил Игорь Кобзев.

