Проект обсудили губернатор и министр науки и высшего образования
В Иркутске решено построить межвузовский кампус, где будут жить более 10 тысяч студентов. Об этом сообщил в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
- С министром науки и высшего образования РФ Валерием Николаевичем Фальковым обсудили строительство межвузовского кампуса. Это поручение Президента. До 2030 года по всей стране должны быть капитально отремонтированы общежития федеральных вузов и построены новые. В Иркутске хотим создать кампус на 10,5 тысяч человек, - написал Кобзев.
Первая очередь строительства будет рассчитана на 4,5 тысячи человек. Вторая - на 6 тысяч.
- Рассчитываем, что возвести кампус получится в рамках федерального концессионного соглашения, - отметил губернатор Иркутской области.
Министр науки и высшего образования России приедет в Иркутске в начале июня. Во время его визита будут обсуждены детали проекта.
- Также проговорим дальнейшие действия по созданию мирового научного центра «Байкал», - отметил Игорь Кобзев.
В Иркутске построят студенческий кампус на 10,5 тысяч человек
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