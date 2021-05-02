Два жителя Бурятии вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Финалисты из Бурятии представили проекты о Байкале и Тункинском нацпарке



Анна Масличенко из Улан-Удэ и Дмитрий Мункоев из посёлка Аршан прошли в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».



В региональных полуфиналах второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» приняли участие конкурсанты, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.



Анна Масличенко прошла в финал с проектом событийного мероприятия на зимнем Байкале.



- Цель наших мероприятий — привлечь туристов на Байкал не только летом, но и зимой, — сообщила Анна.



Дмитрий Мункоев представил на конкурс проект по продвижению экологического туризма и созданию новых мест размещения на территории национального парка «Тункинский». Кроме того, Дмитрий предложил создать модель «коробочного» решения для реализации на других территориях.



Анна и Дмитрий участвовали в разных региональных полуфиналах – в Тюмени и Петропавловске-Камчатском. Всего пройдёт шесть полуфиналов в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.



Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в ноябре 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

