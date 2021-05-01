Уроженка Бурятии стала лицом рекламной кампании Calvin Klein

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В интервью Esquire она рассказала о себе, о родителях, и некоторых особенностях своего характера.



В комментариях подписчики Марии восторгаются и разделяют с ней радость: «Поздравлю», «Та ваще огонь», «Маша, ты молодец, красотка!», «Молодец, Маша», «Ты космос», «Горжусь, май литл буряад фэшон модЭл!», «Гордимся и любим, дорогая».



Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале прошлого года Мария записала собственный сингл под названием



В интервью Esquire она рассказала о себе, о родителях, и некоторых особенностях своего характера.В комментариях подписчики Марии восторгаются и разделяют с ней радость: «Поздравлю», «Та ваще огонь», «Маша, ты молодец, красотка!», «Молодец, Маша», «Ты космос», «Горжусь, май литл буряад фэшон модЭл!», «Гордимся и любим, дорогая».Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале прошлого года Мария записала собственный сингл под названием «Haters» . Провокационный клип про хейтеров понравился поклонникам Марии. В октябре 2019 года она попала в рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта по версии Forbes . Уроженка Бурятии оказалась на 13-ой строчке рейтинга.

Уроженка Бурятии, ведущая киберспортивного YouTube-канала Virtus.pro, также известная под ником Marple, Мария Ермолина стала лицом рекламной кампании Calvin Klein в проекте от Esquire Russia.- Мечты продолжают сбываться. Думала ли Маша из Улан-Удэ, что станет лицом рекламной кампании Calvin Klein в проекте от Esquire Russia. Да я до сих пор в шоке, что это реальность. Вау... Это я! В офигенной коллекции и очень крутом концепте, - написала Мария на своей странице в Instagram.