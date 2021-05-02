В Улан-Удэ ожидается дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 мая по республике облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +1,+6, местами до -5, днём +3,+8, местами до +13.
В Улан-Удэ осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью +2,+4, днём +5,+7.
В Бурятии сохранится пасмурная погода
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