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Жителей Бурятии призывают к участию в онлайн-шествии «Бессмертный полк»

Жителей Бурятии призывают к участию в онлайн-шествии «Бессмертный полк»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки принимаются до 7 мая

Жителей Бурятии призывают принять участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Акция состоится 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России.

Для включения фотографий своих ветеранов в виртуальное шествие жителям Бурятии нужно подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк», через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники или на сайте «Банк памяти».

Авторы заявок заранее получат информацию о времени прохождения своего Героя в строю Бессмертного полка. Организаторы также предусмотрели возможность участников поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.

В прошлом году «Бессмертный полк» впервые прошёл полностью в онлайн-формате. Тогда по всей стране поступило более 3 миллионов заявок на участие. Акция проводится для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 






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Бессмертный полк
 
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