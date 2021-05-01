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Празднование Пасхи в улан-удэнском музее отменилось из-за погоды

Празднование Пасхи в улан-удэнском музее отменилось из-за погоды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятия пройдут онлайн

В Улан-Удэ из-за непогоды отменилось празднование Пасхи в Этнографическом музее народов Забайкалья, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.

- В этот день мы планировали проведение большого праздничного концерта и Детской Верхнеудинской ярмарки, в участии которой заявилось более 250 детей. К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями и нежеланием рисковать здоровьем участников мы вынуждены отменить очные мероприятия в музее и провести празднование Пасхи в онлайн-режиме, - сообщили в министерстве.

Будет организована викторина, которая пройдёт 2 мая в 12:00 на странице музея в Instagram. Победители викторины получат пасхальный набор - ячейку яиц, кулич и, конечно, пригласительные билеты в музей.

Детская Верхнеудинская ярмарка переносится. Точное время пока неизвестно.

В прошлом году гуляний в Этнографическом музее тоже не было в связи в введёнными ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования в 2019 году можно посмотреть по ссылке.  


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пасха
 
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