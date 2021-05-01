В Тулуне задержали виновника смертельного ДТП

Водитель скрылся с места происшествия



В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб 56-летний мужчина.



Трагический инцидент произошёл 30 апреля около 10 часов вечера на автодороге Р-255 «Сибирь». Неустановленный водитель допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.



С места аварии автомобилист скрылся.



Вскоре удалось установить личность автомобилиста. 38-летнего водителя грузового самосвала «Мерседес Бенс» доставили в отдел полиции. На допросе он объяснил, что скрылся с места происшествия, не выходя из машины, поскольку испугался.



В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



