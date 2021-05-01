 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 мая

30 апреля

Популярное

В Иркутской области введён особый противопожарный режим

В Иркутской области введён особый противопожарный режим
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Режим предусматривает ряд запретов

С 1 мая на территории южных, центральных и западных районов Иркутской области действует особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В этих районах завершены профилактические отжиги сухой растительности в границах населённых пунктов и вблизи них. В северных районах (Бодайбинский район и город Бодайбо, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Усть-Илимский районы, города Братск и Усть-Илимск) особый режим будет введён позже, с 17 мая.

- Во время действия особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры и сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне или углях, за исключением помещений, предназначенных для проживания и оказания услуг общественного питания, запрещено посещать леса при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности, - сообщили в областном МЧС.

Организаторам палаточных лагерей и спортивных соревнований в природной среде необходимо предварительно, не менее чем за 10 рабочих дней, направить в письменной форме уведомление о месте и сроках мероприятия, о планируемом количестве персонала и участников. Это даст возможность провести необходимые превентивные мероприятия и профилактические работы.

Кроме того, введено ограничение охоты в охотничьих угодьях в лесах, ограничение рыболовства на территориях, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесами, торфяниками.

В ГУ МЧС России по Иркутской области организована работа межведомственного оперативного штаба для сбора информации об оперативной обстановке и принятия оперативных мер в случае угрозы чрезвычайной ситуации.

В муниципальных образованиях организовано патрулирование населённых пунктов для обнаружения палов сухой растительности и пресечения нарушений требований пожарной безопасности созданы патрульные, патрульно-манёвренные и манёвренные группы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии особый противопожарный режим действует с 20 апреля. 
Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
Общество, 01.05.2021
На утро 1 мая лесных пожаров нет 
В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом
Общество, 01.05.2021
В стационарах получают лечение менее трёхсот человек 
Ансамбль из Бурятии впервые выиграл грант 2 млн рублей
Ансамбль из Бурятии впервые выиграл грант 2 млн рублей
Общество, 01.05.2021
«Мы к этому шли три года», - призналась министр культуры республики 
В Улан-Удэ участники ОПГ предстанут перед судом
В Улан-Удэ участники ОПГ предстанут перед судом
Общество, 01.05.2021
Им грозит до 20-и лет колонии и крупный штраф 
На парад Победы в Улан-Удэ пустят зрителей с отрицательным тестом на COVID-19
На парад Победы в Улан-Удэ пустят зрителей с отрицательным тестом на COVID-19
Общество, 01.05.2021
Также зрители смогут смотреть праздничный парад по телевизору 
В Забайкалье стартовал конкурс среди авторов песен
В Забайкалье стартовал конкурс среди авторов песен
Общество, 01.05.2021
Победители получат денежные призы
В Чите пройдут соревнования по мотоспорту
В Чите пройдут соревнования по мотоспорту
Общество, 01.05.2021
Спортивное мероприятие будет посвящено 76-летию Победы
Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Первомаем
Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Первомаем
Общество, 01.05.2021
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев пожелал горожанам крепкого здоровья и счастья
Дети Бурятии посоревнуются в конкурсе талантов
Дети Бурятии посоревнуются в конкурсе талантов
Общество, 30.04.2021
Гала-концерт победителей состоится 1 июня
Жителей Читы приглашают станцевать вальс Победы
Жителей Читы приглашают станцевать вальс Победы
Общество, 30.04.2021
В столице Забайкалья проведут флешмоб «Музыка мира»
Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по кэндо
Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по кэндо
Общество, 30.04.2021
Также будет проведено первенство СФО у юношей 11-14 лет и юниоров 15-17 лет
По Улан-Удэ промаршируют юные патриоты
По Улан-Удэ промаршируют юные патриоты
Общество, 30.04.2021
Участниками парада станут старшеклассники 20 школ города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^