В Иркутской области введён особый противопожарный режим

Режим предусматривает ряд запретов
С 1 мая на территории южных, центральных и западных районов Иркутской области действует особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В этих районах завершены профилактические отжиги сухой растительности в границах населённых пунктов и вблизи них. В северных районах (Бодайбинский район и город Бодайбо, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Усть-Илимский районы, города Братск и Усть-Илимск) особый режим будет введён позже, с 17 мая.
- Во время действия особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры и сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне или углях, за исключением помещений, предназначенных для проживания и оказания услуг общественного питания, запрещено посещать леса при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности, - сообщили в областном МЧС.
Организаторам палаточных лагерей и спортивных соревнований в природной среде необходимо предварительно, не менее чем за 10 рабочих дней, направить в письменной форме уведомление о месте и сроках мероприятия, о планируемом количестве персонала и участников. Это даст возможность провести необходимые превентивные мероприятия и профилактические работы.
Кроме того, введено ограничение охоты в охотничьих угодьях в лесах, ограничение рыболовства на территориях, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесами, торфяниками.
В ГУ МЧС России по Иркутской области организована работа межведомственного оперативного штаба для сбора информации об оперативной обстановке и принятия оперативных мер в случае угрозы чрезвычайной ситуации.
В муниципальных образованиях организовано патрулирование населённых пунктов для обнаружения палов сухой растительности и пресечения нарушений требований пожарной безопасности созданы патрульные, патрульно-манёвренные и манёвренные группы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии особый противопожарный режим действует с 20 апреля.
В Иркутской области введён особый противопожарный режим
Общество, Фото:
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