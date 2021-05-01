В стационарах получают лечение менее трёхсот человек
По информации управления Роспотребнадзора утро 1 мая в Бурятии зарегистрировано 37 198 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (19 829) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост составил 26 человек. 19 из них - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Всего выздоровели от COVID-19 – 35 912 человек, в том числе 39 за последние сутки.
В стационарах получают лечение 275 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 150. В отделениях реанимации находится 44 пациента (из них старше 65 лет – 23), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 11.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 374 койки: занято – 275, свободно – 99 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,5%.
Амбулаторное лечение проходят 162 пациента с COVID-19.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 849 человек, в том числе трое скончались накануне.
Круг контактных лиц составляет 789 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий продлён до конца мая, однако внесены некоторые послабления. С 26 апреля возобновлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов и иных развлекательных заведений, расположенных внутри торговых центров. Условие – загрузка не более 50% от единовременной пропускной способности объекта. По-прежнему сохраняется масочный режим.
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии на майские отдохнуть на даче. Также людям рекомендовали не собираться на пикники большими компаниями.
В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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