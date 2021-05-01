 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 мая

30 апреля

Популярное

В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В стационарах получают лечение менее трёхсот человек

По информации управления Роспотребнадзора утро 1 мая в Бурятии зарегистрировано 37 198 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (19 829) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 26 человек. 19 из них - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Всего выздоровели от COVID-19 – 35 912 человек, в том числе 39 за последние сутки.

В стационарах получают лечение 275 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 150. В отделениях реанимации находится 44 пациента (из них старше 65 лет – 23), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 11.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 374 койки: занято – 275, свободно – 99 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,5%.

Амбулаторное лечение проходят 162 пациента с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 849 человек, в том числе трое скончались накануне.

Круг контактных лиц составляет 789 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий продлён до конца мая, однако внесены некоторые послабления. С 26 апреля возобновлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов и иных развлекательных заведений, расположенных внутри торговых центров. Условие – загрузка не более 50% от единовременной пропускной способности объекта. По-прежнему сохраняется масочный режим. 

Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии на майские отдохнуть на даче. Также людям рекомендовали не собираться на пикники большими компаниями.






коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
В Бурятии лесной пожар потушили за три часа
Общество, 01.05.2021
На утро 1 мая лесных пожаров нет 
В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии подтверждено ещё 26 случаев заражения коронавирусом
Общество, 01.05.2021
В стационарах получают лечение менее трёхсот человек 
Ансамбль из Бурятии впервые выиграл грант 2 млн рублей
Ансамбль из Бурятии впервые выиграл грант 2 млн рублей
Общество, 01.05.2021
«Мы к этому шли три года», - призналась министр культуры республики 
В Улан-Удэ участники ОПГ предстанут перед судом
В Улан-Удэ участники ОПГ предстанут перед судом
Общество, 01.05.2021
Им грозит до 20-и лет колонии и крупный штраф 
На парад Победы в Улан-Удэ пустят зрителей с отрицательным тестом на COVID-19
На парад Победы в Улан-Удэ пустят зрителей с отрицательным тестом на COVID-19
Общество, 01.05.2021
Также зрители смогут смотреть праздничный парад по телевизору 
В Забайкалье стартовал конкурс среди авторов песен
В Забайкалье стартовал конкурс среди авторов песен
Общество, 01.05.2021
Победители получат денежные призы
В Чите пройдут соревнования по мотоспорту
В Чите пройдут соревнования по мотоспорту
Общество, 01.05.2021
Спортивное мероприятие будет посвящено 76-летию Победы
Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Первомаем
Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Первомаем
Общество, 01.05.2021
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев пожелал горожанам крепкого здоровья и счастья
Дети Бурятии посоревнуются в конкурсе талантов
Дети Бурятии посоревнуются в конкурсе талантов
Общество, 30.04.2021
Гала-концерт победителей состоится 1 июня
Жителей Читы приглашают станцевать вальс Победы
Жителей Читы приглашают станцевать вальс Победы
Общество, 30.04.2021
В столице Забайкалья проведут флешмоб «Музыка мира»
Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по кэндо
Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по кэндо
Общество, 30.04.2021
Также будет проведено первенство СФО у юношей 11-14 лет и юниоров 15-17 лет
По Улан-Удэ промаршируют юные патриоты
По Улан-Удэ промаршируют юные патриоты
Общество, 30.04.2021
Участниками парада станут старшеклассники 20 школ города
В Забайкалье покажут реконструкцию «матч жизни»
В Забайкалье покажут реконструкцию «матч жизни»
Общество, 30.04.2021
В Чите состоятся спортивные мероприятия, посвящённые Дню Победы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^