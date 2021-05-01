В Бурятии лесной пожар потушили за три часа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро 1 мая лесных пожаров нет



В Заиграевском районе Бурятии вчера был обнаружен лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. Лесники оперативно остановили распространение огня и уже через 3 часа пожар на площади 0,5 га был ликвидирован.



Кроме этого, за прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного пожара в Прибайкальском районе.



На утро 1 мая новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

