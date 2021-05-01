Ансамбль из Бурятии впервые выиграл грант 2 млн рублей





Самодеятельный ансамбль «Судьбинушка» из Бурятии стал Лауреатом российского конкурса среди любительских коллективов по нацпроекту «Культура» и получит федеральный грант 2 млн. рублей на развитие своей деятельности. Об этом сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева на своей странице в Facebook.- Ура!!! Мы к этому шли три года,- написала Соелма Дагаева. - Три года подряд мы отправляли самодеятельные ансамбли Бурятии на этот масштабный конкурс. Становились дипломантами. В этом году мы делегировали четыре ансамбля: «Судьбинушка», «Станица», «Байкальские волны», «Сибирский сувенир». Подготовка участников шла при поддержке министерства культуры Бурятии. Организована видеозапись конкурсных выступлений. С коллективами работали режиссёры и сотрудники РЦНТ.В конкурсе участвовали 263 коллектива из 84 регионов России. Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» стал Лауреатом I степени.- Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» стал Лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов! Именно он получит грант нацпроекта «Культура» в размере 2 млн. рублей! И будет представлять Бурятию в гала-концерте, который состоится в декабре 2021 года в Москве, - отметила министр.Соелма Дагаева поздравила коллектив с победой.