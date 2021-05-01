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На парад Победы в Улан-Удэ пустят зрителей с отрицательным тестом на COVID-19

На парад Победы в Улан-Удэ пустят зрителей с отрицательным тестом на COVID-19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также зрители смогут смотреть праздничный парад по телевизору

Парад Победы на главной площади Улан-Удэ пройдёт с участием зрителей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Однако попасть смогут не все желающие. Чтобы наблюдать за шествием военных на Площади Советов, необходимо представить один из следующих документов:

- Результат лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Давность результата исследования не ранее чем за 72 часа до начала парада Победы;

- Результат экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2. Давность результатов исследования не ранее чем за 72 часа до начала парада Победы;

- Справка, выданная медицинской организацией, о перенесённом не ранее чем за 6 месяцев до начала парада Победы заболевании новой коронавирусной инфекцией;

- Сертификат с портала Госуслуг или справка медицинской организации о наличии профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции. Документы выдаются по окончанию вакцинации, состоящей из двух компонентов.

Также организаторы проведут генеральную репетицию парада 5 и 7 мая для тех зрителей, которые не могут посмотреть его в главный день празднования Великой Победы.

Кроме того, для жителей Бурятии будет организовано прямое включение с Площади Советов. Трансляцию парада Победы можно посмотреть 9 мая в эфире трёх телеканалов: «Тивиком», ГТРК «Бурятия» и «Ариг Ус». Телеканал «Ариг Ус» начнёт трансляцию в 9:30, «Тивиком» - в 9:50. ГТРК «Бурятия» начнёт прямое включение в 10.00 на канале «Россия 24».

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с открытия показа образцов военной техники, имеющейся на вооружении в воинских частях Улан-Удэнского гарнизона. Выставка под открытым небом будет развёрнута на Мемориале Победы и будет работать с 8:00 до 21:00.

Парад Победы начнётся в 10:00. А вечером, в 22:00, будет запущен праздничный артиллерийский салют.



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