В Бурятии ещё 10 семей получили бесплатных коров

До конца года планируется передача ещё 61 коровы



В Бурятии участниками социального контракта является 271 семья. В безвозмездное пользование им предоставляется корова в возрасте от 1,5 до 5 лет. Есть только одно условие – нужно отдать тёлочку в возрасте до двух лет, которую родит эта корова. Её передадут следующим нуждающимся. Последующие приплоды, а также производимая молочная продукция остаются в распоряжении семьи.



Всего с 2011 года по март 2021 года в Бурятии в социальном контракте приняли участие 1253 семьи.



За первый квартал этого года в новые малообеспеченные семьи, с которыми заключены социальные контракты, передали 10 коров.



- С апреля по декабрь 2021 года планируется передача 61 головы малоимущим семьям, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



В министерстве отметили, что за 2020 год коров получили 384 семьи. В 2021 году эта мера господдержки будет профинансирована из федерального и регионального бюджетов. Общий объём средств на все мероприятия по программе «Социальный контракт» составляет чуть более 260 млн рублей.

