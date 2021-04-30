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В районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года

В районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчиков назвали Владимир и Богдан

30 апреля Кабанский районный отдел ЗАГС зарегистрировал вторую двойню с начала года. Сыновья Владимир и Богдан стали первенцами в дружной молодой семье.

- С двойной радостью, двойным счастьем поздравила старший инспектор Елена Веретенина новоиспечённого папу, - отметили в Управлении ЗАГС Бурятии.

Инспектор вручила отцу свидетельства о рождении малышей и пожелала благополучия семье, здоровья сыновьям, а также двойного терпения и понимания родителям.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ родилась тройня девочек. Кроме того, в роддоме лежит женщина, которая также ждёт тройню.
дети новорожденные
 
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