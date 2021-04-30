В Улан-Удэ Русский драмтеатр запустил проект «Контекст»

Общество, Фото: Александра Данилова

Проект «КонТекст» будет знакомить зрителей Улан-Удэ с современными и наиболее интересными пьесами в формате читок



28 апреля на малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева прошла читка пьесы Ивана Вырыпаева «Иранская конференция» (16+) и обсуждение. Читка состоялась с разрешения автора и в рамках нового проекта театра «КонТекст». Его координатором стал актёр Пётр Прозоровский, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



Проект «КонТекст» будет знакомить зрителей Улан-Удэ с современными и наиболее интересными пьесами в формате читок, с отечественными авторами, с темами, которые сегодня волнуют драматургов. После читок пройдут обсуждения, что позволит аудитории вместе с артистами разобрать материал, поговорить о вопросах, затронутых в пьесе, и ее проблематике.



Первой пьесой, с которой театр познакомил зрителей, стала «Иранская конференция» современного драматурга Ивана Вырыпаева. По сюжету на симпозиуме в Копенгагене собираются представители мировой интеллектуальной элиты, чтобы обсудить проблемы на Ближнем Востоке – ущемление прав и свобод, угнетение человека, религиозную нетерпимость, военные конфликты, теракты, пытки и т.д. Всего девять специалистов: востоковед, теолог, политолог, военный журналист, супруга премьер-министра, писатель, священник, дирижер и иранская поэтесса – совершенно разные люди с диаметрально противоположными взглядами на жизнь и мир. Однако разговор об «иранской» проблеме приобретает философскую направленность и прирастает вопросами о смысле жизни, свободе, гуманизме и любви.



Пьесу прочитали заслуженные артисты Бурятии Кристина Баженова и Александр Кузнецов, Наталья Березина, Петр Прозоровский и Иван Бузунов. После читки состоялось обсуждение нового для театра формата и тем, затронутых в произведении.



Во время разговора зрители поблагодарили за читку, за возможность познакомиться с пьесой и ее автором, отметили формат, который позволяет сконцентрироваться только на тексте.



– Такие произведения, как «Иранская конференция», должны ставиться, потому что духовную жизнь никто не отменял. Человек приходит в этот мир проживать духовный опыт. Послушав всех представителей конференции, мне понравилось, что показан, как разнообразен наш мир в плане мировоззрений людей, – отметила зрительница читки.



– Я хочу поблагодарить театр за то, что он создал новый, очень интересный и важный проект. И я думаю, что люди, которые живут или стремятся жить духовной жизнью, найдут возможность прийти сюда, поговорить и подумать об очень важных темах. Действительно, Иван Вырыпаев не просто талантливый, можно сказать, гениальный человек, он, по сути, предвидел многие вещи, которые случились позже. И нашел эти болевые точки, не просто почувствовал, а нашел и облек в такую форму – очень важную и интересную, – прокомментировала заслуженный работник культуры Бурятии, кандидат искусствоведения, историк Русского драматического театра Елена Гильмулина.



– Такой формат проекта очень интересен. У выступающих на конференции были в речи моменты, которые близки каждому из нас, и при этом противоположные друг другу. Послушав героев, с чем-то я лично был не согласен. И, наверное, каждый зритель решит для себя, что ему близко, – поделился впечатлением молодой зритель, волонтёр движения «Молодежка ОНФ».



Так же на читке присутствовали старшеклассники из клуба волонтёров «Данко» из средней школы №25 Улан-Удэ.



– Этот проект будет жить, мы планируем ежемесячно проводить читки интересных и актуальных пьес современных драматургов. Сейчас уже практически очередь из артистов, и у каждого свой материал, попавший в него, отзывающийся в сердце, который он бы хотел прочитать в проекте. Следите за нашими новостями в соцсетях, это будут самые разные пьесы и по жанрам, и по темам, – сказал координатор «КонТекста» Пётр Прозоровский.

