 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 апреля

29 апреля

Популярное

В Бурятии грузовики «убили» дорогу

В Бурятии грузовики «убили» дорогу
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Земляное полотно не выдерживает такую большую нагрузку, но водители нарушают запрет

На региональной автомобильной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита затруднено движение из-за большегрузов. Речь идёт об участке с 376 по 385 км.

- Из-за выпадения обильных осадков и обводнением земляного полотна в этом году на автомобильной дороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» произошло интенсивное образование пучин. Из-за чего затруднено движение, в частности на участке с 376 по 385 км. Ситуация усугубилась, тем что по дороге шли большегрузы, которые «раздавили» дорогу, - сообщили в минтрансе Бурятии.

С 25 апреля по 24 мая введено временное ограничение движения большегрузных транспортных средств по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», включая Еравнинский и Хоринский районы. Заблаговременно были установлены соответствующие дорожные знаки. Однако, несмотря на это, движение грузовиков не прекратилось.

В связи с этим с 29 апреля для контроля установлен пункт передвижного весового контроля. Работа ведётся круглосуточно, совместно с сотрудниками ГИБДД. На данный момент составлен один протокол.

Движение для легковых автомобилей открыто.

- Мы призываем водителей большегрузов воздержаться от поездки по автомобильной дороге. Весной, в период оттайки, земляное полотно не выдерживает такую большую нагрузку, соответственно дорога после таких «тяжеловесов» превращается в кашу, что значительно затрудняет транспортное сообщение для жители Еравнинского и Хоринского районов, - отметил и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.


дороги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Стало известно, когда улан-удэнцы останутся без горячей воды
Стало известно, когда улан-удэнцы останутся без горячей воды
Общество, 30.04.2021
Часть лета горожане проведут с тазиками и кипятильниками
Одинокие матери в Бурятии будут получать новую выплату
Одинокие матери в Бурятии будут получать новую выплату
Общество, 30.04.2021
Оформить заявление на выплаты можно дистанционно
В Забайкалье на майские ввели ограничения на продажу алкоголя
В Забайкалье на майские ввели ограничения на продажу алкоголя
Общество, 30.04.2021
Об этом предупредили в краевом правительстве
В Бурятии самому младшему нарушителю закона 10 лет
В Бурятии самому младшему нарушителю закона 10 лет
Общество, 30.04.2021
Ребята пообещали детскому омбудсмену больше не нарушать закон
В Бурятии май начнётся с непогоды
В Бурятии май начнётся с непогоды
Общество, 30.04.2021
В первые дни мая ожидается снег и сильный ветер
В летние лагеря Улан-Удэ никто не сможет зайти и выйти
В летние лагеря Улан-Удэ никто не сможет зайти и выйти
Общество, 30.04.2021
Родители не смогут посещать детей в лагерях
В Бурятии появилась парикмахерская для малообеспеченных
В Бурятии появилась парикмахерская для малообеспеченных
Общество, 30.04.2021
Перед праздниками будут раздавать талоны на бесплатную стрижку
В Бурятии растёт число самовольщиков
В Бурятии растёт число самовольщиков
Общество, 30.04.2021
В первом квартале выявили 77 захватчиков земель
Жители Бурятии встретились с космонавтом
Жители Бурятии встретились с космонавтом
Общество, 30.04.2021
Сергей Волков приехал в Мухоршибирский район
В Улан-Удэ актёры споют перед Русским драмтеатром
В Улан-Удэ актёры споют перед Русским драмтеатром
Общество, 30.04.2021
Бестужевцы на площади перед театром поздравят ветеранов
Журналист Пивоваров рассказал о «яростном конфликте» на Байкале
Журналист Пивоваров рассказал о «яростном конфликте» на Байкале
Общество, 30.04.2021
Фильм Алексея Пивоварова про проблемы Байкала собрал уже полмиллиона просмотров
Сезон фонтанов открыли в Улан-Удэ
Сезон фонтанов открыли в Улан-Удэ
Общество, 30.04.2021
К запуску фонтанов специалисты готовились две недели
В Бурятии школьники нашли во время уборки мусора старый диван
В Бурятии школьники нашли во время уборки мусора старый диван
Общество, 30.04.2021
Юные лесники очистили лес от мусора и покормили птичек
В Бурятии ловили тонированные автомобили
В Бурятии ловили тонированные автомобили
Общество, 30.04.2021
За 10 дней привлекли к ответственности большое число любителей тонировки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^