В Бурятии грузовики «убили» дорогу





На региональной автомобильной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита затруднено движение из-за большегрузов. Речь идёт об участке с 376 по 385 км.- Из-за выпадения обильных осадков и обводнением земляного полотна в этом году на автомобильной дороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» произошло интенсивное образование пучин. Из-за чего затруднено движение, в частности на участке с 376 по 385 км. Ситуация усугубилась, тем что по дороге шли большегрузы, которые «раздавили» дорогу, - сообщили в минтрансе Бурятии.С 25 апреля по 24 мая введено временное ограничение движения большегрузных транспортных средств по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», включая Еравнинский и Хоринский районы. Заблаговременно были установлены соответствующие дорожные знаки. Однако, несмотря на это, движение грузовиков не прекратилось.В связи с этим с 29 апреля для контроля установлен пункт передвижного весового контроля. Работа ведётся круглосуточно, совместно с сотрудниками ГИБДД. На данный момент составлен один протокол.Движение для легковых автомобилей открыто.- Мы призываем водителей большегрузов воздержаться от поездки по автомобильной дороге. Весной, в период оттайки, земляное полотно не выдерживает такую большую нагрузку, соответственно дорога после таких «тяжеловесов» превращается в кашу, что значительно затрудняет транспортное сообщение для жители Еравнинского и Хоринского районов, - отметил и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.