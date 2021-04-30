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Одинокие матери в Бурятии будут получать новую выплату

Одинокие матери в Бурятии будут получать новую выплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оформить заявление на выплаты можно дистанционно

В послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил о введении дополнительных мер поддержки семьям с доходом ниже прожиточного минимума на детей от 8 до 16 лет включительно. На этой неделе, 26 апреля, в Госдуму внесены поправки о ежемесячном пособии неполным семьям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

- Это пособие начнут выплачивать с 1 июля текущего года. Мерой поддержки будут охвачены родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Оформить заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно одинокие родители смогут дистанционно. Сделать это можно будет на портале Госуслуг.

По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике проживает девять тысяч одиноких матерей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Бурятии 11,5 тысяч таких детей в возрасте от 8 до 16 лет.

В минсоцзащиты напомнили, что выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребёнка).


семьи выплаты
 
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