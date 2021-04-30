В Забайкалье на майские ввели ограничения на продажу алкоголя

Об этом предупредили в краевом правительстве



В Забайкальском крае на время майских праздников запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



- В соответствии с действующим законодательством розничная продажа алкогольной продукции в майские праздники запрещена в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориям, которые устанавливаются органами местного самоуправления. Данные ограничения действуют за два часа до начала мероприятий, в период их проведения и в течение часа после, - отметили специалисты региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.



Однако в случае, если на территории муниципального образования не предусмотрена программа массовых мероприятий, то запрет на реализацию алкогольной продукции не действует.

