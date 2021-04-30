Об этом предупредили в краевом правительстве
В Забайкальском крае на время майских праздников запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- В соответствии с действующим законодательством розничная продажа алкогольной продукции в майские праздники запрещена в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориям, которые устанавливаются органами местного самоуправления. Данные ограничения действуют за два часа до начала мероприятий, в период их проведения и в течение часа после, - отметили специалисты региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.
Однако в случае, если на территории муниципального образования не предусмотрена программа массовых мероприятий, то запрет на реализацию алкогольной продукции не действует.
В Забайкалье на майские ввели ограничения на продажу алкоголя
Общество, Фото:
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