В первые дни мая ожидается снег и сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 2-3 мая в республике неустойчивая, ветреная, с осадками погода. Ветер по республике до 15-21 м/с. Дождь и мокрый снег ожидаются на большей части территории республики и Улан-Удэ.
Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
Эта весна не особо балует погодой. До этого штормовое предупреждение объявляли в середине апреля.
В Бурятии май начнётся с непогоды
Общество, Фото:
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