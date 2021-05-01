Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Первомаем

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев пожелал горожанам крепкого здоровья и счастья



Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с праздником Весны и Труда. В поздравлении говорится:



«Дорогие друзья! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с 1 мая – праздником Весны и Труда!



Для многих поколений Первомай был и остаётся символом радости, оптимизма и весеннего обновления. Этот день объединяет людей разных профессий, всех, кто увлечён своим делом, выполняет его честно и ответственно.



Вместе мы делаем наш родной Улан-Удэ лучше, краше и современнее. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!»

