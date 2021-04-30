В Бурятии подвели итоги конкурса улигершинов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лауреаты двух возрастных категорий примут участие в международном фестивале «Алтаргана»



В Бурятии прошёл республиканский онлайн-конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии «Угайм эрдэни» («Драгоценность моих предков»). В конкурсе состязались 14 представителей Еравнинского, Закаменского, Иволгинского, Заиграевского, Джидинского и Окинского районов.



В возрастной группе от 10 до 18 лет участвовали 6 юных улигершинов. В старшей возрастной категории – 8 участников, среди них известные улигершины: Иван Дабаев из села Хурамша Иволгинского района; Бадма Габанов – выходец из Окинского района; известный исполнитель бурятских народных песен, известный моринхуурист, мастер по изготовлению моринхуура Баир Цыденов; неоднократный лауреат всебурятского фестиваля «Алтаргана» Алексей Цырендылыков.



Отборочный тур состоялся по видеозаписям конкурсных выступлений участников. Старейших улигершинов Бурятии Ивана Дабаева и Бадму Габанова жюри отметило специальными дипломами «За значительный вклад в сохранение этнического наследия бурят». Также специальные дипломы «За верность народным традициям» вручены Энгельсине Будзанаевой (Баргузинский район), Баиру Цыденову (Иволгинский район) и Алексею Цырендылыкову (Еравнинский район).



В возрастной группе от 10 до 18 лет третье место заняла артистка детской образцовой театральной студии «Шэнэ үе» Бэлигма Гармаева (руководители С. Отсорова, Е. Аюшеева) из села Цагатуй Джидинского района. Второе место досталось Номине Цырендылыковой, ученице республиканского Бурятского лицея-интерната №1 (руководитель А. Цырендылыков), первое место – Виктории Бальчиндоржиевой из села Эрхирик Заиграевского района (руководитель А. Будаева). Диплом лауреата присуждён Михаилу Наханцакову, ученику Орликской средней школы Окинского района.



Специальными дипломами «Найдал» отмечены юные улигершины: Сарюна Самсонова, студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа и Вандан Балданов, ученик республиканского Бурятского лицея-интерната №1, руководители М. Мункуева, А. Лыгдынова.



В возрастной группе от 19 лет и старше жюри решило провести дополнительный отборочный конкурс в офлайн-формате. К участию в очном туре приглашены: Михаил Доржиев (с. Ёнгорбой Закаменского района), Марина Сыденова (Тункинский район) и Жаргал Доржиев (Еравнинский район).



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, лауреаты конкурса (по одному кандидату в каждой возрастной группе) войдут в состав сборной делегации Бурятии и примут участие в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана» в Забайкальском крае.



- В рамках XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» состоятся 15 творческих конкурсов. В каждом конкурсе фестиваля смогут принять участие не более трёх участников от субъекта Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья и не более одного участника от муниципального образования регионов страны, – отметили в министерстве культуры Бурятии.

