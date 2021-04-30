Иркутянка принесла в полицию найденные на улице деньги

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция поощрит честную женщину



Накануне в дежурную часть отдела полиции в Иркутске женщина принесла деньги. Она сообщила, что на улице Партизанская нашла документы и 38 тысяч рублей.



Сотрудники полиции осмотрели найденный паспорт и оперативно связались с владельцем документов. Как выяснилось, деньги и документы потерял 64-летний инвалид.



Полицейские в течение часа передали пенсионеру утерянное имущество. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции и горожанку Светлану за неравнодушие.



- Руководство МУ МВД России «Иркутское» решает вопрос о поощрении иркутянки, оказавшей помощь полицейским, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Справка:



Согласно статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации (Находка), нашедший вещь, в том числе денежные или платежное средства, гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное либо оставленное имущество законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.

