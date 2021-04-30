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Иркутянка принесла в полицию найденные на улице деньги

Иркутянка принесла в полицию найденные на улице деньги
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полиция поощрит честную женщину

Накануне в дежурную часть отдела полиции в Иркутске женщина принесла деньги. Она сообщила, что на улице Партизанская нашла документы и 38 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели найденный паспорт и оперативно связались с владельцем документов. Как выяснилось, деньги и документы потерял 64-летний инвалид.

Полицейские в течение часа передали пенсионеру утерянное имущество. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции и горожанку Светлану за неравнодушие.

- Руководство МУ МВД России «Иркутское» решает вопрос о поощрении иркутянки, оказавшей помощь полицейским, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Справка:

Согласно статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации (Находка), нашедший вещь, в том числе денежные или платежное средства, гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное либо оставленное имущество законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.
полиция деньги
 
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