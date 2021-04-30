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В Бурятии появилась парикмахерская для малообеспеченных

В Бурятии появилась парикмахерская для малообеспеченных
Общество,  Фото:pixabay.com
Перед праздниками будут раздавать талоны на бесплатную стрижку

В Хоринском районе Бурятии стартовал проект «Социальная мобильная парикмахерская». Для этого районный отдел соцзащиты заключил соглашение владелицей салона-парикмахерской «Хайша» Светланой Цыбикжаповой. Здесь привести свою причёску в порядок могут люди из малообеспеченных семей, пожилые, инвалиды и другие люди из так называемых социально незащищённых слоёв населения.

Этот проект поддержал районный Совет ветеранов. По состоянию на 1 апреля, в районе проживает около 2312 малообеспеченных семей с детьми, 3667 пенсионеров по возрасту, 1324 граждан с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в социальной поддержке. При этом в районе нет ни одной социальной парикмахерской. Эта станет первой.

В рамках проекта пройдут акции по распространению бесплатных талонов на стрижку учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей ко Дню защиты детей, людям старшего поколения – ко Дню пожилого человека и так далее, сообщили в пресс-службе республиканского минсоцзащиты населения.

- Этот проект будет действовать до конца года. Планируем охватить 60 человек разных категорий. «Социальная мобильная парикмахерская» - это нововведение в районе, которое, мы уверены, положительно отразится на доступности и качестве обслуживания нуждающихся граждан, - уверены авторы проекта.
парикмахерская
 
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