В Бурятии почтовые отделения закроют на два дня

С 4 по 7 мая клиентов будут принимать в обычном режиме



Почта России в Бурятии изменит режим работы отделений в майские праздники. 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений.



30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.



3 мая отделения будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.



По традиции накануне Дня Победы Почта России доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные президентом Российской Федерации. Со 2 по 8 мая включительно более 800 тысяч почётных адресатов по всей стране получат специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства. 4107 человек из них проживают в Бурятии.



- Ветераны получат поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставки поздравления. Письма вручаются адресатам лично, - сообщает пресс-служба УФПС РБ.

