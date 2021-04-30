В Бурятии растёт число самовольщиков

В первом квартале выявили 77 захватчиков земель



В первом квартале 2021 года специалисты Росреестра в Бурятии выявили 177 нарушений земельного законодательства.



Из них 77 нарушений по фактам самовольного занятия земельных участков. Это на 45% превышает показатель первого квартала 2020 года.



- Таким образом, самовольное занятие земельных участков – самое распространённое нарушение земельного законодательства у жителей Бурятии, - сообщили в пресс-службе управления Росреестра.



Отметим, самовольное занятие - это не только возведение постройки на чужом земельном участке, но и самовольное расширение границ собственного земельного участка.





