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Военные установили понтонный мост для жителей Бурятии

Военные установили понтонный мост для жителей Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Временная переправа обеспечит связь жителей сёл Дырестуй и Зарубино с «большой землёй»

Военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа навели понтонную переправу через горную реку Джида в районе населённых пунктов Дырестуй и Зарубино в Бурятии.

Для выполнения задачи военнослужащие на тяжёлой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершили марш около 200 км с пункта постоянной дислокации до Джидинского района. Затем военные инженеры выполнили нормативы по сбросу понтонных звеньев и наведению переправы. Работу осложнила в районе наведения переправы скорость течения реки – около 1,2 километра в час.

Длина понтонной переправы составила более 100 метров. Для её наращивания в случае подъёма уровня воды создан запас понтонных звеньев. Также проведены работы по организации подъездных путей как для пешеходов, так и для автомобильной техники.

Военнослужащими будет организована комендантская служба с целью обеспечения регулировки движения автомобильного транспорта и ежедневного контроля состояния наведённой переправы. Мост будет функционировать до поздней осени текущего года.

Напомним, что военные инженеры организовывают для местных жителей понтонную переправу четвёртый год подряд. Существовавший ранее деревянный мост давно рухнул в русло реки.

- Сооружение понтонной переправы значительно облегчит жизнь местному населению, теперь жители села Зарубино могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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