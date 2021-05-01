В Забайкалье стартовал конкурс среди авторов песен

Победители получат денежные призы



В Забайкальском крае объявлен конкурс среди авторов песен: композиторов и создателей поэтического текста. Приём заявок на участие стартовал 26 апреля.



Принять участие в конкурсе могут как профессиональные композиторы и авторы поэтического текста, так и любители. На рассмотрение принимаются произведения, созданные не ранее 2020 года, на которые ранее не были сняты клипы.



- Денежные призы ждут лучшего композитора, а также лучшего автора текста песни. Наша задача открывать и развивать таланты. Для участия в конкурсе приветствуются все жанровые направления в музыкальном творчестве. И, конечно, хотелось бы услышать как можно больше композиций о нашем родном Забайкалье, - отметила министр культуры региона Ирина Левкович.



В жюри конкурса приглашены профессионалы сферы культуры, в том числе директор национального театра «Амар Сайн» Оюна Дарижапова, директор Забайкальского училища культуры Алексей Рюмкин, главный хормейстер театра национальных культур «Забайкальские узоры» Анастасия Мозгунова. Среди критериев оценки работ — связь с традиционными стилями народной песни, идейные замысел, богатство поэтического текста, богатство и красота мелодики.



Заявки принимаются до 15 июня. До 25 июня будут подведены итоги. Победители получат денежные призы. На две песни, признанные лучшими, будут организованы съёмки видеоклипов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

